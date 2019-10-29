ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- AA
Marmara Denizi yönünde boğaza giriş yapan ABD donanmasına ait 78 borda numaralı "USS Porter" adlı füze destroyeri, saat 16.55 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye boğaz geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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