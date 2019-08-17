ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması
ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sınırdaki Müşterek Hareket Merkezi için çabalar devam edecek' denildi.
ABD Avrupa Komutanlığı'ndan (EUCOM) yapılan açıklamada, "Sınırdaki Müşterek Hareket Merkezi için çabalar devam edecek" denildi.
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