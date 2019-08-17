26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sınırdaki Müşterek Hareket Merkezi için çabalar devam edecek' denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan (EUCOM) yapılan açıklamada, "Sınırdaki Müşterek Hareket Merkezi için çabalar devam edecek" denildi.

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan 'Müşterek Hareket Merkezi' açıklaması

İşte Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği

İşte Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği

İstanbul için 7/24 tetikteler!

İstanbul için 7/24 tetikteler!

Şaka gerçek oldu: Anne-kız işletiyor

Şaka gerçek oldu: Anne-kız işletiyor

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

Isparta'daki dehşette yeni detay: Ölü gibi davranarak kurtulmuş

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

ABD'den 42 adet F-35B satın alacaklar

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi

İstanbul Havalimanı dünyanın yeni gözdesi
 

POPÜLER HABERLER

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Bu yıl emekli olan yıldız futbolcular

Bu yıl emekli olan yıldız futbolcular

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Yakalanma anı drone ile görüntülendi

Yakalanma anı drone ile görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA