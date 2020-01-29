ABD basını: İşgallere yeşil ışık... İlk hedef Batı Şeria

star.com.tr 29.01.2020 10:19 - Güncelleme: 29.01.2020 10:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün duyurduğu, sözde İsrail-Filistin barışına hizmet edecek 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki yağıyor.

ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Trump'ın sözde barış planının başarıya ulaşma olasılığının çok düşük olduğu belirtilirken, planın ABD Başkanının İsrail'in işgallerini meşrulaştırmaya yönelik adımı olarak değerlendirildi.

The New York Times'da (NYT) yer alan haberde Trump'ın planı ile ilgili, 'Başkan Trump Salı günü açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması', İsrail'i genişletmek için uzun zamandır istediği geniş arazileri etkili bir şekilde ilhak etmek için bir 'yeşil ışık' yakma...' ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN İŞGALLERİ İÇİN RESMİ LİSANS VERDİ

Trump'ın planını, onlarca yıl süren kanlı çekişme için potansiyel çözüm olarak lanse ettiğini belirten Washington Post (WP) ise, ' Ancak bu tabloda rol oynamayı reddeden Filistinli liderlerin desteğini istemek için çok az şey yaptı. Başkan, sunduklarını hevesle kucaklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanında durdu.' ifadelerine yer verdi.

WP yazısında Trump'ın planının, İsrail'e şu anda işgal ettiği topraklarda egemenlik sağlaması için büyük bir lisans verdiği ifade edilirken, Netanyahu yönetiminin en kısa sürede Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak ederek ilerlemeyi planladığı belirtildi.

Bu adımların bölgedeki gerilimi daha da alevlendireceği ifade edilirken, planın başarılı olma olasılığının çok düşük olduğu belirtildi.

NETANYAHU MUTLU

Plana ilişkin açıklama yapan Netanyahu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması konusunda ABD'den onay aldıklarını söyledi.

Netanyahu, yerleşim birimleriyle bağlantısı olmayan 15 yerleşim birimini de egemenliği altına alacağına ve bu bölgelerin genişletilebileceğine değinen Netanyahu, hükümetin pazar günkü toplantısında Ürdün Vadisi ve tüm Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı lehine oy kullanacağını umduğunu söyledi.

İsrail'in sonuç olarak Filistinlilere "sınırlı ve şartlı" bir egemenlik vereceğini vurgulayan Netanyahu, ABD'nin sözde barış planını "Yüzyılda bir gelen ve değerlendirilmesi gereken" bir plan olarak nitelendirdi.