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ABD basını: Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkede 'meydana gelen bir olayı soruşturuyor'

ABD basını, Pennsylvania Eyalet Polisi'nin, terör örgütü elebaşı Gülen'in kaldığı yerleşkede 'meydana gelen bir olayın soruşturulduğunu doğruladığını' bildiriyor.

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Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.
 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Heavy police presence setting up a perimeter around the Turkish compound on Mt. Eaton Road. Neighbors were told to stay inside and tell us they’re searching for a man dressed in black carrying a gun. <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/brcnews13?ref_src=twsrc%5Etfw">@brcnews13</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/pwpk43uj4z">pic.twitter.com/pwpk43uj4z</a></p>&mdash; Nicole Walters (@imnicolewalters) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/imnicolewalters/status/1047500253845438464?ref_src=twsrc%5Etfw">3 Ekim 2018</a></blockquote>
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BBC Türkçe'nin haberine göre, Pensilvanya'daki gazeteciler olaya ilişkin "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" dedi.
 
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Lots of State Police outside the Turkish compound near Saylorsburg. Investigators haven’t said why they are here. <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/WNEP?ref_src=twsrc%5Etfw">@WNEP</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/Hz67vrfSyy">pic.twitter.com/Hz67vrfSyy</a></p>&mdash; Carmella Mataloni (@Carmella_News) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Carmella_News/status/1047501884955742209?ref_src=twsrc%5Etfw">3 Ekim 2018</a></blockquote>
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(BBC)

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