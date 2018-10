ABD basını: Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkede 'meydana gelen bir olayı soruşturuyor'

Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Heavy police presence setting up a perimeter around the Turkish compound on Mt. Eaton Road. Neighbors were told to stay inside and tell us they’re searching for a man dressed in black carrying a gun. <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/brcnews13?ref_src=twsrc%5Etfw">@brcnews13</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/pwpk43uj4z">pic.twitter.com/pwpk43uj4z</a></p>— Nicole Walters (@imnicolewalters) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/imnicolewalters/status/1047500253845438464?ref_src=twsrc%5Etfw">3 Ekim 2018</a></blockquote>

