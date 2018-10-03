ABD basını: Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkede 'meydana gelen bir olayı soruşturuyor'
ABD basını, Pennsylvania Eyalet Polisi'nin, terör örgütü elebaşı Gülen'in kaldığı yerleşkede 'meydana gelen bir olayın soruşturulduğunu doğruladığını' bildiriyor.
Pensilvanya yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı evin girişini polis arabalarının çevirdiği ve helikopterlerin gezdiği görülüyor.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Heavy police presence setting up a perimeter around the Turkish compound on Mt. Eaton Road. Neighbors were told to stay inside and tell us they’re searching for a man dressed in black carrying a gun. <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/brcnews13?ref_src=twsrc%5Etfw">@brcnews13</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/pwpk43uj4z">pic.twitter.com/pwpk43uj4z</a></p>— Nicole Walters (@imnicolewalters) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/imnicolewalters/status/1047500253845438464?ref_src=twsrc%5Etfw">3 Ekim 2018</a></blockquote>
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BBC Türkçe'nin haberine göre, Pensilvanya'daki gazeteciler olaya ilişkin "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" dedi.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Lots of State Police outside the Turkish compound near Saylorsburg. Investigators haven’t said why they are here. <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/WNEP?ref_src=twsrc%5Etfw">@WNEP</a> <a rel="nofollow" href="https://t.co/Hz67vrfSyy">pic.twitter.com/Hz67vrfSyy</a></p>— Carmella Mataloni (@Carmella_News) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Carmella_News/status/1047501884955742209?ref_src=twsrc%5Etfw">3 Ekim 2018</a></blockquote>
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(BBC)
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