ABD basınında çarpıcı ifadeler: Erdoğan silip süpürdü; Suriye'de istediğini aldı

Türkiye, Suriye'nin geleceğine ilişkin önce Amerika ile sonra da Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki farklı mutabakata imza attı. Türkiye'nin diplomasi zaferine dönüşen anlaşmalar, Amerikan basınında da oldukça büyük bir etki meydana getirdi.

BBC'de yer alan habere ABD'nin önde gelen gazetelerinde Wall Street Journal (WSJ) bugünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu. WSJ, "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" dedi.