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ABD basınında çarpıcı ifadeler: Erdoğan silip süpürdü; Suriye'de istediğini aldı

Amerikan WSJ gazetesi bugünkü başyazısında, Suriye'de 'harika bir sonuç' elde ettiğini söyleyen Trump'ı sert bir dille eleştirdi. WSJ haberinde çarpıcı bir dil kulanarak, 'Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı, ABD yaptırımları kaldırdı.' ifadelerine yer verdi.

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Türkiye, Suriye'nin geleceğine ilişkin önce Amerika ile sonra da Rusya ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki farklı mutabakata imza attı.
 
Türkiye'nin diplomasi zaferine dönüşen anlaşmalar, Amerikan basınında da oldukça büyük bir etki meydana getirdi.
 
BBC'de yer alan habere ABD'nin önde gelen gazetelerinde Wall Street Journal (WSJ) bugünkü başyazısında, Suriye'de "harika bir sonuç" elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu. WSJ, "Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarlarını kastediyorsa" dedi.
 
"ERDOĞAN SİLİP SÜPÜRDÜ, İSTEDİĞİNİ ALDI"
 
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısına da şu sözlerle dikkat çekildi: "Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı, ABD yaptırımları kaldırdı."
 
WSJ'de yayınlanan başyazının devamında ise, "Trump 'güvenli bölge'yle övünüyor. Kastettiği Esad, Türkiye, Rusya ve İran için güvenli bir bölge olmalı." ifadeleri kullanıldı.
 
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İSTEDİLER
 
Gazetedeki başyazı şöyle noktalanıyor:
 
"ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen ve Trump'ın Suriye'den hızla çekilme kararını kınayan yasa tasarısı, Senato'dan da geçmelidir. Bir diğer seçenek de yönetime, S-400'leri konuşlandırdığında ve ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğinde Türkiye'ye yaptırım uygulaması talimatı vermektir. Trump böylesi bir tasarıyı veto edebilir. Ancak dünya o zaman Başkan'ın geri çekilme arzusunun ABD'nin arzusu olmadığını bilmiş olacaktır."
 
 

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