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ABD Başkanı Biden: Rusya işgale kalkışırsa...

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Biden, 'İşgale kalkışırsa Rusya'ya kapsamlı bir yaptırım uygulayacağız. Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inanıyorum. Eğer Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak.' dedi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 01:30
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Bölgede Rusya'nın planlarını uygulaması halinde savaşın sorumlusu olacağını ifade eden Biden, "Putin'in Ukrayna'ya işgal kararı aldığına inanıyorum. İşgale kalkışırsa Rusya'ya kapsamlı bir yaptırım uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rusya'nın harekete geçmesini engellemeye çalışıyoruz. Ukrayna'ya asker yollamayacağız ama desteğimiz sürecek. Ukranya Cumhurbaşkanı bana diplomatik yönde bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Rusya hala diplomasi yönünü seçebilir. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Kiev'i hedef alacağına inanmak için nedenimiz var.

İşgale kalkışırsa Rusya'ya kapsamlı bir yaptırım uygulayacağız. Putin'in Ukrayna'ya işgal kararı aldığına inanıyorum. Eğer Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak."

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