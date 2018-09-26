Trump: İdlib çözümü için Türkiye'ye teşekkür ediyorum

<p> ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler'in İran konulu Güvenlik konseyindeki konuşmasında İdlib konusuna da değindi Türkiye'nin bölgede yaptığı icraatlerden de bahseden Trump "İdlib çözümünden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.</p>
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