Trump: İdlib çözümü için Türkiye'ye teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler'in İran konulu Güvenlik konseyindeki konuşmasında İdlib konusuna da değindi Türkiye'nin bölgede yaptığı icraatlerden de bahseden Trump "İdlib çözümünden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.