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ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump: '(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız'

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ABD Başkanı Donald Trump: "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız"

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