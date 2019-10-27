ABD Başkanı Trump 'İdlib'deki operasyon' ile ilgili açıklama yapıyor. Başkan Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık. Diğer terör örgütleri de hedefte."

"Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü."

“Bir köpek, korkak gibi öldü; ağlıyor, hıçkırıyor ve çığlık atıyordu. 3 çocuğu da kendisiyle ölüme götürdü, ki tünelin ucunda çıkış olmadığını biliyordu. O bir korkaktı, bunu herkes görmeli. Takipçileri de, tüm dünya da…”

"Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi."

"Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk."

"Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler."

"Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi."

"Suriye'den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık. Savaştan sonra Kürtlerle anlaşmak çok daha kolay oldu. Türkiye oradan binlerce ölümle karşılaştı. Biz askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz. Rusya ve Çin bizim orda olmamızı çok istiyor."

"Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var."