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  • ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, ''Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık'' yorumunu yaptı.
Güncel

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, ''Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık'' yorumunu yaptı.

AA03.01.2020  23:30 - Güncelleme: 03.01.2020  23:30

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

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