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Kongre, ABD'nin BM'den ayrılması için yasa tasarısı hazırladı

ABD Kongresi, ülkenin Birleşmiş Milletlerden çekilmesi konusunda bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak siyaset bilimciler, Washington'un BM üyeliğini iptal etmeyeceğine, ancak örgütün olası çıkışını Güvenlik Konseyi üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya çalışacağını ileri sürüyor.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, ülkenin Birleşmiş Milletler'den (BM), çekilmesi konusunda bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, İç Güvenlik Meclisi Başkan Vekili Mike Rogers tarafından hazırlandı. İlgili belge yasama meclisinin resmi internet sitesinde yayımlandı.
 
2017 yılının ocak ayında çekilme ile ilgili benzer bir belge sunan Alabama eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi cumhuriyetçi Mike Rogers'ın girişimleri reddedilmişti. Ancak BM'nin Washington için bir felaket olduğu konusunda ısrarını sürdüren Rogers, meseleyi yeniden gündeme getirdi. Rogers, barışı koruma misyonlarına katılmanın yanı sıra organizasyonun bütçesine katkı payı ödenmemesi gerektiğini savunuyor.
 
''BM bir felakettir''
 
ABD Kongresinin 116. toplantısında sunulan ve ardından yayımlanan belgede Rogers'ın şu ifadeleri yer aldı:
 
“Birleşmiş Milletler ABD için bir felakettir. Ayrılan bütçe, ülkemizin yıllık bütçesinin % 20'sinden fazlasını kapsıyor. BM, en yakın müttefiğimiz olan İsrail ve Amerikan ideallerine saldırmaya devam ediyor” dedi.
 
Hazırlanan taslakta, BM'nin merkezinin New York'ta olmasına yönelik anlaşmanın da bozulması talep edildi. Ayrıca barış gücü gibi askeri operasyonlar için de fon ayrılmaması gerekitiği belirtildi. Sunulan belge yasama sürecinin ilk aşamasında. Taslak, komitede tartışıldıktan sonra Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderilecek. 
 
Rogers'ın 2017 yılında Amerikan egemenliğinin restorasyonu hakkında da bir yasa tasarısı sunmuştu. Rogers'ın sunduğu tasarıda, ABD’nin BM organizasyonunun içindeki tüm yapılara üye olmaması gerektiği vurgulanmıştı.
 
ABD çekilmeyecek, şantaj yapacak
 
ABD Başkanı Donald Trump da, BM'nin çalışmalarını defalarca eleştirdi ve ABD’nin bütçesine yaptığı katkıda kısıtlamalara gitti. Siyaset bilimciler, Washington'un BM üyeliğinden çekilmeyeceğini, ancak çekilme söylemlerini Güvenlik Konseyi üzerinde bir baskı aracı olarak kullanarak şantaj yapacağını ileri sürüyor.
 
Trump, BM'nin ''bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini gerçekleştiremediğini'' ileri sürmüştü.
 
Konuyu değerlendiren uzmanlara göre, ABD'nin Birleşmiş Milletlerden ayrılma olasılığı çok düşük. Ama ABD bunu dillendiremeye devam edecek. Birleşmiş Milletler'den çekilme söylemleri ve ödemeleri reddederek, daimi üyelere şantaj yapacak.
 
Geçtiğimiz hafta örgütün Filistin sorununda İsrail'e karşı ön yargılı tutum izlediğini öne sürerek BM'nin Bilim ve Kültür Teşkilatın'dan (UNESCO) ayrılmak için resmi başvuru yapan İsrail ve ABD'nin başvuruları sonuca bağlandı.
 
İki ülkenin yeni yıldan itibaren UNESCO ile üyelik bağı kalmadı. 

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