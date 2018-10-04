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ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Batman'da 7 askerin şehit düşmesi sonrası ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' denildi.

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Batman'da şehit olan 7 askerle ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.
 
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

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