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ABD Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar inşa etmek için Kongre'den istediği ödenek onaylanana kadar, hükümetin 'kapalı' kalmaya devam edeceğini söylemişti. ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması geldi.

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ABD Ankara Büyükelçiliği, hükümetin kapalı olması sebebiyle Türkiye'deki temsilciliklerinde vize hizmetinin nasıl devam edeceği konusunda Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
 
"Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz.
 
Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Habertürk

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