ABD Büyükelçiliği'ni kurşunlayan saldırganların FETÖ'den gözaltına alındıkları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abdullah Çıtlak'ın yürüttüğü FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkındaki soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Kemal Batmaz'a bağlı olduğu tespit edilen ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasının sanıklarından Ersin Bayram da yer aldı. Bayram'ın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasındaki bir hücreden sorumlu olduğu ve kendisine bağlı 10 mahrem imamın da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin, 2014'e kadar FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz'e 2014'den sonra ise Kemal Batmaz'a bağlı oldukları kaydedildi.

- Darbe girişimini yönetmişti

Darbe girişiminden 3 gün önce Adil Öksüz ile New York'tan İstanbul'a aynı tarihte aynı uçakla geldiğine ilişkin bilgilerin ve görüntülerin ortaya çıkması üzerine Batmaz, "tesadüf" açıklamasını yapmıştı.

Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan sivil imamlar arasındaydı. Batmaz'ın darbenin yönetimi merkezi olan Akıncı Hava Üssü'ndeki 141. filo koridorundan o dönemde üs komutanı olan tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a asker selamı verdiği görüntülere yansımıştı.