ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye 'Malcolm X' tabelası asıldı
ABD Büyükelçiliği’nin yeni inşaatının bulunduğu caddenin adı “Malcolm X” olarak değiştirildi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüşmesinde Ankara'da bir sokağa Malcolm X adını vermeyi planladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüşmesinde Ankara'da bir sokağa Malcolm X adını vermeyi planladığını aktardı.
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