ABD, çirkin paylaşım için özür diledi

ABD Büyükelçiliği, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlığı üzerinden çirkin paylaşımda bulunan FETÖ’cünün tweetini beğenerek diplomatik bir rezalete imza attı. MHP ve AK Parti sert tepki gösterirken Dışişleri de nota verdi. ABD özür tweet’i paylaştı.

TÜRKİYE, firari FETÖ’cü Ergün Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden attığı tweetini ABD Büyükelçiliği’nin beğenmesine sert tepki gösterdi. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere MHP ve AK Parti ağır bir dille kınarken ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı da Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak izahat istedi. FETÖ’cü Babahan’ın attığı “Türkiye halkları Bahçeli’siz siyaset dönemine hazır olmalı” tweetini ABD’nin Ankara Büyükelçiliği hesabı beğenerek bir rezalete imza attı.

HESAP SORULSUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda duruma tepki göstererek ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin Türkiye’nin iç meselelerine müdahale etme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak kuru bir özür yeterli olmayacağını sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD elçiliğinin Babahan’ın tweetini beğenmesini “Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! MHP Lideri Devlet Bahçeli’siz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz!” tweeti attı. ABD elçiliği tepkiler üzerine özür diledi. Elçilik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” ifadesi yer aldı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu, ‘vatansız’ firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmî Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ’cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, ABD bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir.” Büyükataman büyükelçiliğin ‘güya özür dilediğini’ belirterek “Ciddiyetten uzak, 3’üncü dünya ülkelerinde bile görülemeyecek bir nezaketsizlik barındırdığı görülmektedir. Özür metninde Türk milletinden ve Devlet Bahçeli’den özür dilenmemiş olması ABD’nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı. ABD

ÖZÜR DİLEDİ

Dışişleri Bakanlığı da ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın çağırarak izahat istedi.Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy’un verdiği bilgiye göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığı›na çağrılarak açık ve net izahatta bulunulması istendi. Notanın ardından ABD elçiliği ikinci açıklama yaptı. Twitter’dan yapılan paylaşımda “Hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet´in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

ÇAVUŞOĞLU: DAHA NET DÜZELTMEİSTENDİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçiliğinin imza attığı rezaletle ilgili “Daha net açıklama talep edildi”dedi. Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Hem gerekli tepkiyi gösterdiler hem de daha net açıklama talebinde bulunduk. Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik.”

AMERiKAN ELÇiLiĞi GEREĞiNi YAPMALI

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Büyükelçiliğini kınayarak “İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır” dedi. Çelik Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Büyükelçiliğinin gereğini yapmasını bekliyoruz. Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. ABD Büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”