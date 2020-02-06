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ABD Demokratik Ulusal Komite Başkanı Perez: Iowa'daki seçim sonuçları gözden geçirilsin

ABD'deki Demokratik Ulusal Komite Başkanı Perez, Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

06.02.2020  22:05 - Güncelleme: 06.02.2020  22:06

ABD'deki Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Tom Perez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Iowa'da yapılan ön seçimlere ait sonuçların "kodlama hatası" sebebiyle 3 gün geçmesine rağmen açıklanamamasına tepki gösterdi.

Perez, "Artık yeter. Delege seçim planının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ışığında, Iowa Demokrat Partisini, halkın güvenini sağlamak için sonuçları yeniden gözden geçirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Sonuçlar, 3 gün geçmesine rağmen hala netlik kazanmadı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin adayını belirlemek üzere Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçları 3 gün geçmesine rağmen hala netlik kazanmadı.

Seçim uygulamasındaki "kodlama hatası" nedeniyle ancak yüzde 97'si netleşen seçimde, Cumhuriyetçi Parti'nin kazananı yüzde 97,1 ile Başkan Donald Trump olduğu, Demokrat Parti'nin aday adayları arasındaki yarışı ise yüzde 26,2 ile Pete Buttigieg ve yüzde 26,1 ile Bernie Sanders'in başa baş götürdüğü açıklandı.

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