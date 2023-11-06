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  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi! İşte masadaki 6 dosya
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi! İşte masadaki 6 dosya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Kritik buluşmada 6 dosya öne çıkıyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi! İşte masadaki 6 dosya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir araya gelecek. İkili, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, insani durum ve nihai çözüm konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Terörle mücadele, Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sı ve Irak'taki son gelişmeler ile NATO genişlemesi ve İsveç'in üyeliği, ABD'den talep edilen F-16'lardaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya, ikili ilişkiler ve ticarette 100 milyar dolar hedefi konularında müzakereler gerçekleştirilecek.

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