ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD tarafının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağını açıkladı.
- AA
Bakan Pompeo, bakanlık çalışanlarına e-mail yoluyla Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve soruşturmasına ilişkin açıklama metni gönderdi.
ABD medyasında yer alan e-mailde, Pompeo, "Suudi Arabistan'ın bu konuda ciddi sorumluluklar aldığını görüyoruz ama ne olduğu tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Pompeo, dün Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında da Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı 21 Suudi yetkilinin vizelerinin iptal edileceğini, vize yasağı ve "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
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