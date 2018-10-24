Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD tarafının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Pompeo, bakanlık çalışanlarına e-mail yoluyla Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve soruşturmasına ilişkin açıklama metni gönderdi.

ABD medyasında yer alan e-mailde, Pompeo, "Suudi Arabistan'ın bu konuda ciddi sorumluluklar aldığını görüyoruz ama ne olduğu tam olarak aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Pompeo, dün Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında da Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı 21 Suudi yetkilinin vizelerinin iptal edileceğini, vize yasağı ve "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA