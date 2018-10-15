ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşecek olan Pompeo'nun, bir sonraki durağının Türkiye olacağı belirtildi.

AA'nın edindiği bilgiye göre ise, Pompeo, Suudi Arabistan'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından, 17 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.

Pompeo'nun Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilk toplantısını yapmıştı.