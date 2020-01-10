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  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde ''Irak'tan çekilme'' konusunun olmadığını açıkladı.
Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde ''Irak'tan çekilme'' konusunun olmadığını açıkladı.

10.01.2020  18:11 - Güncelleme: 10.01.2020  18:11

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

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