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ABD'den Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklama, 'Pompeo görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız' denildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Pompeo, Erdoğan'la görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazırız" denildi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü. 

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