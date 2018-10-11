ABD Dışişleri Sözcüsü: Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz
ABD Dışişleri Sözcüsü, 'Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz' dedi. Sözcü, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak da 'Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici' açıklamasını yaptı.
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