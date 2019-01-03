İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4595
  • 6,2293
  • 226.695
  • 87.399
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD Dışişler'inden Çin'e seyahat uyarısı: Dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, yasaları keyfi uygulaması ve çifte vatandaşlara yönelik özel kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarını Çin'e seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in, yerel yasaları keyfi olarak uyguladığı ve ABD-Çin çifte vatandaşlarına uyguladığı özel kısıtlamalar dolayısıyla Amerikan vatandaşlarını bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, "çıkış yasaklarını" kullanarak Amerikan vatandaşlarının Çin'den ayrılmasına izin vermediği ve bu kişilerin yıllarca bu ülkede mahsur kaldığı iddia edildi.

Çin’in bu yasakları Amerikan vatandaşlarına karşı tehdit unsuru olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yasakların hukuki anlaşmazlıklara ilişkin davaların Çinli tarafların lehine sonuçlanması için de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının iddia edilen suçlarına ilişkin konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmeden tutuklanabildiği öne sürülerek, ayrıca devlet güvenliğini ilgilendiren konularda Amerikan vatandaşlarının uzun sorgulamalara ve tutukluluk sürelerine maruz kalabileceği ifade edildi.

Uygur bölgesinde ek güvenlik önlemleri
Amerikan vatandaşlarının elektronik mesajlarının bile yakalanma veya sınır dışı edilme gerekçesi gösterilebileceği öne sürülen açıklamada, "Sincan'ın Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde güvenlik kontrolleri ve polis varlığının artırılması gibi ek güvenlik önlemleri yaygın. Yetkililer çok kısa sürede sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması uygulayabiliyor." denildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

ABD vatandaşlarını uyardı: Dikkatli olun

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gıda ürünlerinde 'trafik ışığı' uygulaması başlıyor

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Gece yarısı dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

CHP'nin 'Adrianoupolis'li yeni yıl kutlamasına tepki

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

'ABD çekilirse biz de çekiliriz'

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Türkiye ve ABD'den ortak tatbikat

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Akılalmaz görüntü... Vali uyuyan ayıyı böyle öldürdü

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA