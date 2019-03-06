ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: F-35 programını yeniden değerlendiririz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin S-400 satın almasının F-35 programına katılımın yeniden değerlendirilmesiyle sonuçlanacağı vurgulandı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye bu konuda Patriot sistemi dahil, değerlendirmesi için bazı fırsatlar sunduk." ifadeleri kullanıldı.
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