12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3889
  • 6,0972
  • 223.169
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: F-35 programını yeniden değerlendiririz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin S-400 satın almasının F-35 programına katılımın yeniden değerlendirilmesiyle sonuçlanacağı vurgulandı

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, "S-400'ler konusunda duruşumuz değişmedi. Türkiye'ye bu konuda Patriot sistemi dahil, değerlendirmesi için bazı fırsatlar sunduk." ifadeleri kullanıldı.

 

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 2)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

Tarihi yatırım için düğmeye basıldı

Tarihi yatırım için düğmeye basıldı

İngiltere'de 3 ayrı noktada patlayıcı bulundu

İngiltere'de 3 ayrı noktada patlayıcı bulundu

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

Ukrayna: Ruslar sitemize saldırıyor

Ukrayna: Ruslar sitemize saldırıyor

Türkiye-ABD arasında kritik Suriye görüşmesi

Türkiye-ABD arasında kritik Suriye görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 300 adet tespit ettik

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: 300 adet tespit ettik

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA