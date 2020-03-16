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ABD donanmasında 'koronavirüs' paniği

Amerikan donanması bir askerinde koronavirüsü şüphesi olduğunu bildirdi. USS Boxer (LHD 4) amfibi saldırı gemisinde görevli olan bir askerin koronavirüsü semptomları taşıdığı bilgisi verildi.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:40
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Amerikan donanması bir askerinde koronavirüsü şüphesi olduğunu bildirdi. USS Boxer (LHD 4) amfibi saldırı gemisinde görevli olan bir askerin koronavirüsü semptomları taşıdığı bilgisi verildi.

Amerikan Donanması ilk defa bir askerinde Korona virüsü şüphesi olduğuna dair açıklama yaptı. Askerin olası test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Öte yandan, bu test sonucunun sağlık yetkilileri tarafında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olası vakanın Amerikan donanmasında ilk olduğu belirtildi. Korona virüsü şüphesi bulunan askerin kendi evinde karantinaya alındığını ve temas halinde bulunduğu yakınlarına haber verilerek kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları gerektiği bilgisi verildi.

Amerikan Donanması bu sonuçların Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından onaylanmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi. USS Boxer ‘ın San Diego’da demirli olduğunu duyurdu.

Öte yandan, geçen haftalarda Güney Kore’nin Daegu şehrine 20 km yakında olan askeri kamp olan Caroll Kampı’nda görevli bulunan bir ABD askerinde de korona virüsü pozitif çıktı. ABD’li yetkililer bu vakanın da askeri kamp dışında kendi evinde karantinada olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalar da eski bir ABD askerinin eşinin Daegu yakınındaki askeri kampları ziyaretinin ardından virüse yakalandığı duyuruldu.

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