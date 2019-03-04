ABD Genelkurmay Başkanlığı Twitter adresinin kapak fotoğrafını güncelledi
ABD Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter adresinin kapak fotoğrafını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de bulunduğu fotoğrafı kapak fotoğrafı yaptı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesabın yeni kapak fotoğrafında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un bulunduğu fotoğraf ile değiştirdi.
(aksam.com.tr)
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