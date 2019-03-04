ABD Genelkurmay Başkanlığı Twitter adresinin kapak fotoğrafını güncelledi ABD Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter adresinin kapak fotoğrafını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de bulunduğu fotoğrafı kapak fotoğrafı yaptı.