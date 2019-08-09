ABD: Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ile ilerleme sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, 'Güvenli bölge barış ve güvenliği sağlamak için büyük adım' dedi.