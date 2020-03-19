Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, bir Air National Guard uçağı ile gerçekleştirilen sevkıyatı doğruladı.
Pentagon, uçakta COVID-19 test sürecinde kullanılan “swablar” taşındığını açıkladı.
Hava Kuvvetleri genelkurmay başkanı General Dave Goldfein, askeri kargo uçaklarının koronavirüs test kitlerini taşıdığını doğruladı ancak Çarşamba günü Pentagon'daki brifingi sırasında belirli ayrıntılar vermedi. Goldfein, "Oldukça önemli bir hareket yaptık.” ifadesini kullandı.
Sevkiyatın İtalya'daki Aviano Hava Üssü'nden başlayıp, Memphis'te yerel saatle 1'den hemen sonra sona eriği bildirildi.
ABD ordusunun pandemik müdahale çabalarına verdiği desteği artırdığı için önümüzdeki günlerde benzer misyonlar beklendiği vurgulandı.
star.com.tr