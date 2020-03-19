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ABD Hava Kuvvetleri İtalya'dan 500 bin koronavirüs test kiti sevkiyatı yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'nin İtalya'dan ABD'nin Memphis ve Tennessee eyalaetlerine 500 bin adet Covid-19 test kiti sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

star.com.tr19 Mart 2020 Perşembe 01:16 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 01:24
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Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, bir Air National Guard uçağı ile gerçekleştirilen sevkıyatı doğruladı.

Pentagon, uçakta COVID-19 test sürecinde kullanılan “swablar” taşındığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri genelkurmay başkanı General Dave Goldfein, askeri kargo uçaklarının koronavirüs test kitlerini taşıdığını doğruladı ancak Çarşamba günü Pentagon'daki brifingi sırasında belirli ayrıntılar vermedi. Goldfein, "Oldukça önemli bir hareket yaptık.” ifadesini kullandı.

Sevkiyatın İtalya'daki Aviano Hava Üssü'nden başlayıp, Memphis'te yerel saatle 1'den hemen sonra sona eriği bildirildi.

ABD ordusunun pandemik müdahale çabalarına verdiği desteği artırdığı için önümüzdeki günlerde benzer misyonlar beklendiği vurgulandı.

star.com.tr

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