ABD Hazine Bakanlığı resmen açıkladı: Yaptırımlar kaldırıldı
ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.
- AA
ABD HAZİNE BAKANLIĞI: YAPTIRIMLAR KALDIRILDI
Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.