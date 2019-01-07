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ABD heyeti, kritik randevu için Ankara'da

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet görüşmeler için Türkiye'ye geldi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve  beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya  geldi. 
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'deki görüşmelerden sonra  Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve  Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James  Jeffrey de bulunuyor.
 
ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve  Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve  ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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