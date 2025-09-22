İSTANBUL °C / °C
Güncel

ABD ile hedef 100 milyar dolar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile müşterek hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor' dedi.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 21:02 - Güncelleme:
Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor

(ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım

Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz

(ABD ile) Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum

(ABD ile) Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz

Güçlü lojistik altyapımız, modern limanlarımız, gelişmiş kara ve demiryolu ağımız Türkiye'yi yatırımcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor

