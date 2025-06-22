ABD, İran'ın 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, ABD'NİN İRAN'A SALDIRISININ ÇATIŞMALARIN YAYILMA RİSKİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARDIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a hava saldırısının sonuçlarından endişe duyulduğunu vurgulayarak bunun çatışmaların yayılması riskini en üst düzeye çıkardığını bildirdi.

Bakanlık, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye'nin, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." denilen açıklamada, gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabileceği ve bu felaket senaryosunun hayata geçmesinin istenmediği vurgulandı.

Açıklamada, "İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasına ilişkin, "Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail'in İran'a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilimin, ABD'nin de sürece müdahil olmasıyla yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazandığını aktaran Yılmaz, bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçların doğabileceğini belirtti.

İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili adil ve doğru tutumun, saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır. Çatışmaların tırmanması halinde, insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır. Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri, müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL'İN TÜM BÖLGEYİ ATEŞE ATMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANLIĞI HERKES İÇİN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığının herkes için tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştüğünü anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin, barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir.

Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN, ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasının Orta Doğu'daki mevcut gerginlikleri daha da derinleştirerek, bölgesel çatışmaların genişlemesi riskini artırdığını belirtti.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin İran'a yönelik nükleer tesisleri hedef alması, Orta Doğu'daki mevcut gerginlikleri daha da derinleştirerek, bölgesel çatışmaların genişlemesi riskini artırmaktadır." ifadesini kullanan Ala, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli süreçten kaçınmanın en etkili yolu, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm üretmekten geçmektedir. Bölgesel gerginliklerin daha da yayılması, daha büyük bir felakete yol açabilir. Böylece süreç, gerginliğin taraflarını da olumsuz yönde etkileyecek ve bölge halkların yanında tüm dünya için ciddi ve uzun süreli gerginliklere yol açacak sonuçlar doğurabilir.

Bu bağlamda, bölgedeki tüm aktörlerin uluslararası hukuka dayalı bir çözüm için masaya dönmesi büyük bir önem taşımaktadır. Diplomatik çabaların ön planda tutulması gerekmektedir. Tarafların, müzakerelere açık olmaları ve çatışmaların çözümü için ortak bir zemin aramaları, bölgesel ve küresel barış için de en sağlıklı yol olacaktır. Sonuç olarak, hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı bir savaş yerine, diplomasi yoluyla sorunlara daha kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması en doğru seçenek olacaktır."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SIRAKAYA'DAN ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRISINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla birlikte küresel çatışma riskini artırdığı endişeyle izlenmektedir. Bu gerginlik, sadece bölge ülkelerini değil küresel güvenliği de tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşma riskini barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de yürüttüğü soykırımı perdelemek için son dönemde İran'a ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, sadece bölgesel barışı değil küresel istikrarı da tehdit eden sistematik bir saldırganlık örneği olduğunu belirtti.

Bu eylemlerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesi başta olmak üzere, kuvvet kullanma yasağını düzenleyen tüm uluslararası normlara açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Devletler arası ilişkilerde güç kullanımının meşruiyeti ancak meşru müdafaa ya da BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde mümkündür. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin, ABD'nin de sürece dahil olmasıyla birlikte küresel çatışma riskini artırdığı endişeyle izlenmektedir. Bu gerginlik sadece bölge ülkelerini değil küresel güvenliği de tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşma riskini barındırmaktadır. Dünya, yeni bir savaşın değil kalıcı barışın yollarını aramalıdır. Türkiye olarak, bölgemizde nükleer silah barındıran hiçbir ülke görmek istemediğimizi her fırsatta açıkça ifade ettik. Türkiye ve AK Parti hükümeti, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden bu tür yıkıcı kapasitelere karşı daima ilkesel bir duruş sergilemiştir."

"ÇÖZÜMÜN TEK ADRESİ DİPLOMASİDİR"

Nükleer silahların gölgesinde bir gelecek değil uluslararası hukuk ve diplomasi ekseninde güvenli bir bölge inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Sırakaya, "Unutulmamalıdır ki böyle krizlerin çözüm yeri ne silahların gölgesi ne de güç politikalarıdır. Çözümün tek adresi diplomasidir. Gerilimi düşürecek en etkili araç, tarafları bir araya getirecek diplomasi masalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kalıcı barış ve istikrarın, uluslararası düzenin kurallarının kararlılıkla savunularak sağlanabileceğine işaret eden Sırakaya, Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bugün de bölgesel barışın, istikrarın ve diplomasinin öncüsü olduğunu vurguladı.

Sırakaya, çatışmaların tırmanmadan sonlandırılmasında arabulucu rol üstlenmeye, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve bölgesel istikrar temelinde barışçıl çözümler için tarafları diplomasi zemininde buluşturan Türkiye ve AK Parti'nin her zaman hazır ve hazırlıklı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." ifadelerini anımsattı.