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ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh'in eşi kaza yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü çıktığı belirtildi.

DHA15 Aralık 2022 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh'in eşi kaza yaptı
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Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 2.40 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ABD İstanbul Başkonsolosu
  • kaza
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