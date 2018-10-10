ABD istihbaratının Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaçırılacağını daha önceden bildiği iddia edildi

Washington Post’un 2 Ekim’den bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki iddiası kafaları karıştırdı. Buna göre Suudi Arabistan yetkililerini dinleyen ABD istihbaratı, Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılması için plan yapıldığını haber almıştı. Daha önce ABD Başkanı Trump’ın “Hiçbir bilgim yok!” dediği olayla ilgili bu iddia ABD derin devleti ve Suudi işbirlikçilerini akıllara getirdi.

Washington Post’taki yazıda Akşam gazetesinin ortaya çıkardığı görüntülerde de açıkça görülen Suudi timinin havalimanından konsolosluğa ait araçlarla ayrıldıktan sonra Levent’teki Mövenpick Otel’e giriş yaptığı ifade ediliyor.

ABD İSTİHBARATI DAHA ÖNCEDEN BİLİYORDU

ABD istihbaratı gazeteci Cemal Kaşıkçı kaybolmadan önce Suudi yetkililerin gazeteciyi kaçırma planları hakındaki telefon görüşmelerini dinledi. Washington Post’un ismini vermediği kişiye göre bu tartışmalarda Suudi yetkililer Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a kaçırıp orada sorguya çekme planları yapmaktadırlar.

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden sonra onun çıkmasını bekleyen 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor.

TRUMP “BİLGİM YOK” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, “Kaşıkçı’nın kaybolmasyla ilgili bu noktada hiçbir şey bilmiyorum” diyerek Kaşıkçı’nın durumunu Suudi yetkililerle henüz konuşmadım ama bir noktada konuşacağını ifade etmişti.

(Güneş)