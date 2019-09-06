ABD 'kapatıldı' demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurların son halini görüntüledi. Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.