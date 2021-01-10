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ABD Kongre binası işgalindeki o fotoğraflar Elazığlıları endişelendirdi!

ABD'yi kaosa sürükleyen kongre baskını esnasında servis edilen fotoğraflarda, özellikle Elazığlıları yakından ilgilendiren bir detay dikkatleri çekti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kongre baskını sırasında yaşadığı dehşeti anlattığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye' ifadelerini kullandı. Dünyadaki birçok prestijli projede tercih edilen Elazığ'ın vişne mermeri, ABD Kongre binasını da süslüyor.

10 Ocak 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 12:29
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ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçileri, Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tüm dünya ABD'deki kaos ve endişeyi gündemine aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonucunun oylandığı kongreye yapılan baskınla ilgili dünyadan ardı ardına 'endişeliyiz' açıklamaları gelirken bir açıklama da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI: ENDİŞELİYİZ!

Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre baskınındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SADECE ELAZIĞ'DA ÜRETİLİYOR: 65 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor, rengi dolayısıyla büyük ilgi gören bu mermeri, arasında Suudi Arabistan, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya ve Almanya'nın yer aldığı 65 ülkeye ihraç ediliyor.

Vişne mermerinin geçmiş yıllarda Beyaz Saray'da kullanılmasının ardından dünya çapında prestij kazandı. 

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