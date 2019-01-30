ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay'a hapis cezası
Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TUTUKLU KALDIĞI SÜRE DİKKATE ALINDI
Konsolosluk çalışanı Uluçay'ın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
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