15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,279
  • 6,0292
  • 222.399
  • 104.236
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay'a hapis cezası

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
TUTUKLU KALDIĞI SÜRE DİKKATE ALINDI
 
Konsolosluk çalışanı Uluçay'ın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

'Halk yalan makinesinden geçirilsin'

'Halk yalan makinesinden geçirilsin'

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İmamoğlu'na çok sert tepki: Sana kafa atasım var

İmamoğlu'na çok sert tepki: Sana kafa atasım var

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

AB'den İngiltere'ye ret: Müzakereye açık değil

AB'den İngiltere'ye ret: Müzakereye açık değil

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA