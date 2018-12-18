'ABD Suriye'nin kuzeyindeki koordinatları Türkiye'ye verdi'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri operasyonda hazırlıklar tamamlandı. Sınır bölgesine konuşlanan Mehmetçik Ankara'dan gelecek harekat emrini beklemeye geçti.

Fırat'ın doğusu operasyonunu değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar önemli bilgiler paylaştı.

Ağar, bölgede daha önce yer alan ABD bayraklarının artık dalgalanmadığına dikkat çekti.

SURİYE PEŞMERGELERİNİN DURUMU

Abdullah Ağar, bölgede Suriye peşmergelerinin varlığına dikkat çekerek, "Suriye peşmergelerini ABD tarafından Türkiye'nin olası harekatını engellemek üzere kullanılmak istendiğine dair fotoğraf var" dedi.

"Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" söyleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Washington merkezli Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasında dikkat çeken Ağar, YPG/PKK'lılar da Suriye peşmergelerini Suriye'ye sokmamaya çalıştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çetiner Çetin de Suriye peşmergelerinin bölgedeki varlığına ilişkin olarak, "Türkiye'yi oyalayarak 3-4 ay süre kazanmaya çalışacaklar. 3-4 aylık zaman içinde Suriye'de anayasa hazırlık süreci var. Suriye'nin kuzeyinde 7 ayrı kantondan oluşan Ayn İsa merkezli federal bölge oluşturulması söz konusu. Bu zaman kazanmaya yönelik projeye dönüşürse Türkiye geç kalabilir. Böyle bir zaman dilimini iyi değerlendiremezse Rusya da destek verebilir. PKK'nın ana yapıyı oluşturacak yapı sıkıntı oluşturacaktır" dedi.

"YENİ OPERASYON FARKLI KONSEPT"

Fırat'ın doğusu operasyonuyla bölgedeki yapının nasıl şekilleneceği hakkında konuşan Ağar, "Fırat'ın doğusundaki yapının gelecekte nasıl şekilleneceğine ilişkin formüle ihtiyaç var. YPG/PKK'ya dair Türkiye'nin hassasiyeti var. Burada yerel yönetim unsurlarıyla ilişki Suriye'yi de etkileyecek. Burada mesele PYD'nin silahlı varlığı değil; yönlendirilmesi, yönetilmesiyle ilgili problem var" diye konuştu.

"Yeni operasyon alanı çok farklı bir konsept olacak" diyen Çetiner Çetin de, "Zeytin Dalı ve Afrin'den farklı olacak. Sahada Kürtler var, Sünni Araplar var. Bu konuda Türkiye'nin çok net projeksiyonlar oluşturması gerekecek" ifadelerini kullandı.

"ABD KOORDİNATLARI PAYLAŞTI"

ABD'nin bölgedeki varlıklarının koordinatlarını dün akşam Türkiye ile paylaştığı bilgisini veren Çetiner Çetin şunları söyledi:

"Sincar'ın vurulması önemliydi. Sincar ikinci bir Kandil oldu ama Sincar Suriye'nin kuzeyindeki lojistik hattın koordinasyon merkezi. Sincar örgüt için önemli bir nokta. ABD'liler dün akşam itibariyle Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarının yer aldığı bütün noktaların tam bir koordinatını TSK'ya ve Türkiye'ye bildirdi. ABD'nin bu operasyonu ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz."

İKİ KRİTİK NOKTA

Fırat'ın doğusu operasyonunda Tel Abyad ve Kobani bölgelerinin önemine dikkat çeken Çetiner Çetin, "Tel Abyad bölgesi, Arap nüfusunun yüzde 70'inin bulunduğu bir yer. Psikolojik olarak PKK/PYD'nin elinde bulunan toprakları ikiye bölüyorsunuz. Buranın PKK/PYD'nin elinden çıkması durumunda Suriye'deki pozisyonu 2013'te pozisyonuna dönecek. Kobani bölgesi de psikolojik olarak önemli. Batının eliyle Kobani PKK elinde destana dönüştürülmeye çalışıldı. Bu nokta da kontrol altına alındıktan sonra PKK'nın Suriye serüveni gerileyecektir" dedi.

TÜRK VE ABD ASKERLERİ KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?

Düzenlenecek operasyonda Türk ve ABD askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin olarak Abdullah Ağar, "Sahada iki taraf da istemezse Türkiye ve ABD askerleri karşı karşıya kalmaz. ABD tarafından himaye edilen YPG/PKK fotoğrafı bu harekatla değişebilir. Eğer değişmezse burada garnizon devlet kurulmuş olur" dedi.

(Habertürk)