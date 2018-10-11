ABD Maslahatgüzarı Hovenier, Brunson ile 45 dakika görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, "sağlık sorunları" nedeniyle de tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Brunson'ın, çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelen Hovenier, burada yaklaşık 45 dakika kaldı.

Hovenier, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yapmadı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan Brunson, yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen Brunson'ın avukatı, müvekkilinin "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir'deki Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, 3 Ekim'de Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştı.