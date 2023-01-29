ABD medyası dertli: Üzgünüz, Türkiye NATO'da kalıyor

ABD merkezli Washington Examiner adlı haber kuruluşu "Üzgünüz, Türkiye NATO'da kalıyor" başlıklı analiz yazısıyla NATO üyeliğini sorgulayıcı ifadeler kullandı.



Türkiye'den "zor ve anlaşılmaz bir ortak" şeklinde bahsedilen yazıda, Türkler'in Washington ve Brüksel'den emir almadığına dikkat çekildi. Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulama isteksizliği, Suriye'ye yönelik periyodik askeri operasyonları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi daha fazla ABD'li savunma analisti tarafından sorgulanıyor. Türkler NATO'da olmalı mı?

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

NATO'nun kuruluş belgesinin, ittifaka katılıma dair maddelerini barındırdığı ancak ihraç konusunda bir ayrıntı olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

Ne yazık ki, Türkiye'yi veya herhangi bir üyeyi NATO'dan ihraç etmek, özel bir toplantı yapıp el kaldırmak ve söz konusu ülkeye eşyalarını toplayıp karargâhtan ayrılmasını söylemek kadar kolay değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkisine rağmen yakın zamanda ittifaktan ayrılmayı planladığına dair bir kanıt yok.

"TÜRKİYE NATO'NUN BİR PARÇASI"

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı askeri ittifakın acil durum toplantısı düzenleyebileceği savunularak, bu yönde alınabilecek kararın sonucuna işaret edildi:

Ancak ittifak içindeki tüm kararlar konsensüsle alınıyor. Bugün Türkiye'yi dışlamak için oy kullanan bir üye, gelecekte kendisini Türkiye'nin konumunda bulabilir. Türkiye'nin NATO ittifakının bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği farklı bir soru. Gerçek şu ki, Türkiye NATO'nun bir parçası. Washington ve Avrupa başkentlerinde giderek artan sayıda yorumcu aksini istese bile öyle kalacak.