ABD Moss'u konuşuyor: Talih kuşu 6'ıncı kez vurdu

DHA 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:35

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.