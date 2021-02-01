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  • ABD Moss'u konuşuyor: Talih kuşu 6'ıncı kez vurdu
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ABD Moss'u konuşuyor: Talih kuşu 6'ıncı kez vurdu

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.Ülkede büyük ikramiye 6'ıncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans tam 6'ıncı kez güldü. Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.Moss kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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