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ABD ordusu Türk askerine 'terörist' diyen bir tweeti sosyal medya hesabından paylaştı

ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk askerine 'terörist' diyen bir tweeti sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine, Amerikalı albay paylaşımı silmek zorunda kaldı.

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye kalkan olan ABD ordusunun skandalları bitmek bilmiyor.
 
Münbiç kırsalında dün teröristler hendek kazarken, ABD ordusuna bağlı askerler nöbet tutmuştu.
 
Bugün de ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.
 
'Terörist' olmakla suçladığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığını öne süren paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.
 
Alman gazeteciyi engelledi
 
ABD'li albay, skandal paylaşıma tepki gösteren Alman gazeteci Julian Röpcke'yi de Twitter'dan engelledi.
 
Tepkiler üzerine açıklama yapan ABD'li albay, önce tweeti sildiğini daha sonra da paylaşımın tamamını okumadığını savundu.
 
(YeniŞafak)

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