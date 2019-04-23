16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8382
  • 6,5502
  • 238.481
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.

Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yapılan mülakatta, ABD-İsrail ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu barış planının normalde 2019 başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirten Kushner, ramazan ayının bitmesinden sonra planın açıklanmasının planlandığını söyledi.

Rapor hakkında detaylı bilgileri paylaşmaktan kaçınan Kushner, planda Filistin ve İsrail arasında iki devletli bir çözümün desteklenip desteklenmeyeceğine dair de yorum yapmadı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat hakkında konuşmadı

ABD istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Bin Selman'ın (MBS) verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlerin anımsatılması üzerine Kushner, "İstihbarat bulgularına ilişkin bir yorumda bulunmayacağım." dedi.

Cinayetten sonraki süreç hakkında MBS'ye herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığına dair soruya Kushner, "Ona mümkün olduğunca şeffaf olmalarını tavsiye ettim. Olanların hesabının sorulacağından emin olmamız gerekiyordu. Kaşıkçı olayı kesinlikle bir trajediydi, kesinlikle korkunçtu." diye konuştu.

"Rusya soruşturması ABD demokrasisine seçimlere müdahaleden daha fazla hasar verdi"

ABD'de yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kushner, "Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması, Amerikan demokrasisine Rusya'nın seçimlere müdahalesinden daha çok zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya soruşturmasının ABD'nin dikkatini büyük oranda dağıtan bir unsur olduğunu belirten Kushner, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi berbat bir şey." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump da mülakatın videosunu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Jared'den muhteşem bir mülakat. Ülkemiz için hizmet eden olağanüstü zeki insanların olması çok güzel." yorumunda bulundu.

HDP, İstiklal Marşı okumadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar: Kısa süre kaldı

Akar: Kısa süre kaldı

'Konuşmam doğru olmaz'

'Konuşmam doğru olmaz'

Komutandan HDP eş başkanlarına tepki

Komutandan HDP eş başkanlarına tepki

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Ramazandan sonra açıklayacak

Ramazandan sonra açıklayacak

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'
 

POPÜLER HABERLER

'Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?'

'Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?'

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA