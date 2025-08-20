İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

ABD savaş gemisinde yangın!

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
ABD savaş gemisinde yangın!
Japonya Sahil Güvenliğinin (Kaiho) açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Geminin pruvasından duman yükseldiği görülürken, gemi mürettebatı yangına müdahale etti.

Yangında henüz yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden ve nasıl çıktığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 800 personeli bulunan 203 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip gemiye, aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.

