ABD Savunma Bakanı Esper, koronavirüs salgını nedeniyle Asya seyahatini erteledi

AA 10 Mart 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:32

Bakan Esper, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ve Amerikan askeri üslerine yönelik koronavirüs salgınına ilişkin bir dizi talimat yayımlamasının yanı sıra Asya bölgesine seyahatini daha sonra yapma kararı aldı.

Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, bakanlığın koronavirüs ile mücadele çalışmalarını ABD'de takip etmek için tedbiren Hindistan, Özbekistan ve Pakistan seyahatlerini erteledi." ifadesini kullandı.

ABD ordusunda 3 askerin Kovid-19 testleri pozitif çıkarken, 7 askerin testlerinin ise devam ettiği bildirilmişti.

ABD Kara Kuvvetlerine bağlı 12 laboratuvar şu anda virüse karşı aşı çalışması yürütüyor.

Askeri üslere giriş çıkışların kısıtlanması talimatını veren Esper, dün Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu üst düzey savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıyı, 4 farklı odada video konferans yöntemiyle yönetmişti.