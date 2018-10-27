ABD Savunma Bakanı Mattis: ABD Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına ilave önlemler alabilir

Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı'na katılan James Mattis, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bölgedeki istikrara zarar verdiğini belirten Mattis, "Barışın varlığı ve insan haklarına tereddütsüz saygı konusundaki ortak çıkarlarımız doğrultusunda Cemal Kaşıkçı'nın diplomatik bir mekanda öldürülmesi hepimiz için endişe kaynağı olmalıdır." dedi.

"Bir ulusun uluslararası normlardan ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından taviz vermesi, tam da en ihtiyaç duyulan dönemde bölgesel istikrarı baltalar." diyen Mattis, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile istişarelerini sürdüreceğini kaydetti.

Mattis, ABD Dışişleri Bakanlığının cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini söyledi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.