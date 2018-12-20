ABD Senatosundan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepki gösterdi

Donald Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur." ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Temsilciler Meclisi üyesinden destek

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui ise alınan karardan memnun olduğunu belirterek, "Ne (eski Başkan Barack Obama) Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.