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ABD silah ihracatı 2018'de yüzde 33 arttı

ABD, 2018 mali yılında 55,6 milyar dolarlık yabancı askeri satışa imza attı ve bir önceki yılki toplamı geçmeyi başardı.

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Pentagon’un güvenlik işbirliğinden sorumlu kişi gelecekte daha fazlasını bekliyor. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı başkanı General Charles Hooper, AUSA konferansında yaptığı konuşmada, “Bu, geçen yıla göre yüzde 33'lük bir artış ve bu olumlu yolun devam edeceğinden çok iyimserim” dedi ve “Ortaklarımız, iyi bir şey gördüklerinde bunu tanıyorlar” dedi. 
 
ABD, 2017 yılında 41.93 milyar dolarlık sayış gerçekleştirdi ve Temmuz ayında 46,9 milyar dolara ulaştı.
 
(C4Defence)

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