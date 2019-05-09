ABD sınırında kaybolan Şilili boksör bulundu

Şili basınında çıkan haberlere göre, 10 Mayıs'taki boks maçı için ABD sınırına gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Mascarena, California'da ortaya çıktı.

Şilili boksörden haber alamayınca polise başvuran boksörün kız kardeşi, yaptığı açıklamada, abisinin belgelerindeki eksiklikler nedeniyle California'ya bağlı San Diego şehrinde bir süre gözaltında tutulduğunu söyledi.

Boksörün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

10 Mayıs'taki boks maçı için 6 Mayıs'ta ABD sınırına giden Mascarena'dan 2 gün haber alınamamıştı.